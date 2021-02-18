Водозабор на Бельбеке запустят 1 марта

Бельбекский ковшовый водозабор планируют запустить в опытную эксплуатацию 1 марта. Такая информация прозвучала 16 февраля на очередном заседании правительства.

На пятницу, 19 февраля в 11.00 намечена врезка трубы в Днепровский водовод, куда будет поступать вода из реки Бельбек.

— Завтра у нас важный технологический этап, предшествующий завершению работ на водозаборе Бельбек, — обратился к своему заму Николаю Жигулину губернатор Михаил Развожаев, поинтересовавшись, все ли готово.

В ответ прозвучало, что на объекте уже третий день ведутся предварительные монтажные работы, завтра — основной день. Электричество по постоянной схеме на объект подано, русло фактически сформировано в прежнем виде.

— Пока идем в графике, 1 марта Бельбек будет запущен уже в опытную эксплуатацию, — сообщил Н.Жигулин.

Напомним, что строительство ковшового водозабора на реке Бельбек у села Верхнесадового ведется с октября 2020 года силами строителей Министерства обороны по поручению Президента РФ, для решения проблемы водообеспечения Севастополя.

Речь идет о создании на реке Бельбек гидротехнических сооружений с водоочистными, водопроводными насосными станциями, ковшовым водозабором речной воды и накопительным бассейном объемом в 150 тысяч кубов. На эти цели в общей сложности выделено 5 млрд рублей. Водозабор позволит подавать в Севастополю до 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки.