Поликлинику онкодиспансера отремонтировали и оснастили новым оборудованием

Отделение эндоскопии проводит теперь весь спектр исследований для диагностики, лечения и наблюдения пациентов с онкопатологиями. Появление нового оборудования позволило внедрить малоинвазивные операции для локализованных опухолей желудочно-кишечного тракта. Рентгеновское отделение позволяет проводить весь спектр исследований для диагностики злокачественных новообразований.

В настоящее время готовится к запуску новый цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой.

«Установлено новейшее оборудование, которое позволяет производить весь спектр клинических и морфологических исследований для нужд диспансера, в первую очередь для клинических подразделений стационара. Кроме того, лаборатория проводит исследования для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении и на дневном стационаре», — рассказал главный врач севастопольского онкодиспансера Василий Ощепков.