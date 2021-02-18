На ремонт поликлиники на Ерошенко денег пока нет

Бодро стартовавший более года назад капитальный ремонт поликлиники №2 Первой горбольницы на ул.Ерошенко пока выполнен только на 11 процентов.

Заявленные ранее сроки ввода в эксплуатацию в декабре 2020 года оказались безнадежно сорваны подрядчиком, что для жителей района не стало неожиданностью, но стало явным огорчением.

Народ требует!

Уже летом читатель «Севастопольской газеты» Леонид Юнацкий начал бить тревогу, звонить депутату по мажоритарному округу №4 в попытках обратить внимание на отсутствие рабочих на важном социальном объекте. При этом он настойчиво напоминал о пожилых пациентах, которые с начала года вынуждены обращаться за медицинской помощью в поликлиники в отдаленных от них районах — на улицах Супруна и Силаева.

В своем стремлении как-то повлиять на ситуацию жители микрорайона даже собрали десятки подписей. Они же обратились в «Севастопольскую газету» с просьбой разобраться, почему не сделано обещанное вовремя, и когда наконец сделают?!

Строили, строили...

Редакция направила информационный запрос в департамент здравоохранения. В ответе за подписью заместителя директора департамента Юрия Дранишникова подтвердили, что капитальный ремонт поликлиники №2 ГБУЗС «Городская больница №1 им.Пирогова» был начат в декабре 2019 года. Подрядчик — московская компания ООО «СК-Сервис» — было взялся за исполнение контракта, однако к октябрю 2020 года почему-то выполнил свои обязательства всего на 10,9%. Это и стало причиной расторжения контракта.

Но с осени согласно распоряжению правительства Севастополя ремонтом объектов здравоохранения занимается не горздрав, а департамент капитального строительства. Поэтому вся необходимая документация в части проектирования, реконструкции, ремонта, строительства и благоустройства поликлиники на ул.Ерошенко была передана для дальнейшей реализации новому заказчику — капстрою.

О дальнейшей судьбе столь важного для города медицинского объекта в департаменте здравоохранения посоветовали осведомиться там.

Денег пока нет

В ответе, полученном из ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства», «Севастопольской газете» напомнили, что объект ремонтируется в рамках Соглашения от 24.11.2018 между правительствами Москвы и Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также в соответствии с постановлением правительства Севастополя от 06.12.2018 №817-ПП.

Согласно предоставленным данным, департаменту здравоохранения на капитальный ремонт объекта в 2020 году были доведены денежные средства в размере 72,03 млн рублей, цена же контракта между ГБУЗС «МИАЦ» и московским подрядчиком ООО «СК-Сервис» составила 71,6 млрд рублей.

Далее, как уже было сказано выше, последовали расторжение контракта и предъявление штрафных санкций в сумме 2 млн рублей, которые нерадивый подрядчик исправно оплатил.

«В настоящее время проводится подготовка документации для заключения государственного контракта со сроком завершения ремонтных работ — декабрь 2021 года», — сообщили в департаменте капитального строительства.

Работы по капитальному ремонту объекта возобновятся только после доведения межбюджетного трансферта Севастополю из бюджета города Москвы.

А на календаре-то уже вторая половина февраля!