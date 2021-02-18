Хлебопроизводителей поддержат субсидией

Производителей хлеба и хлебобулочных изделий поддержат субсидией. Данная мера в размере 9,4 млн рублей будет на 95 % выплачена из федерального бюджета и в сумме 470 тысяч рублей — из регионального.

Соответствующий порядок предоставления субсидии утвержден 18 февраля на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности в части затрат на реализацию произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий.

По словам представившего проект документа директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова, основным условием получения субсидии является не повышение розничных цен на хлеб.

В.Кирпичников также сообщил, что 9,4 млн рублей, о которых идет речь — это расчетная цифра, В случае соблюдения необходимых требований предприниматели могут рассчитать по году на 21 млн рублей.