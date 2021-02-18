Есть идея слить Качинский и Андреевский муниципалитеты
Инициатива объединения Качинского и Андреевского муниципальные округа исходит от жителей этих поселков.
Об этом накануне сессии Андреевского МО, намеченной на 19 февраля, «Севастопольской газете» сообщил его глава Павел Сысуев, не выказав особой радости от такой перспективы. Он дипломатично заметил, что всё решают люди: и Нахимовский муниципалитет — разъединить, и другие два — слить в один.
— Завтра на сессии будет решаться вопрос не о слиянии муниципалитетов, а о проведении слушаний на поступившую инициативу о слиянии. Только с учетом результатов слушаний будет приниматься последующее решение, — пояснил П.Сысуев.
Также пока нет никаких предположений относительно кандидатуры будущего руководителя объединенного муниципалитета.
— Если гипотетически представить, что такое слияние произойдет, то будет избираться новый округ и новый состав депутатов, из которых затем будет избран глава. То есть, все решат депутаты, — пояснил П.Сысуев.
На вопрос, будет ли он сам баллотироваться в совет нового муниципалитета, глава Андреевского муниципалитета ответил, что говорить об этом рано, прежде надо спросить мнение людей.
Что касается инициативы выделения Северной стороны в самостоятельный муниципальный округ, ее П.Сысуев полностью поддерживает, напоминая, что об этом шла речь еще и в украинские времена. Главный аргумент в пользу такого решения — управлять Северной стороной невозможно из отдаленного от этой территории Нахимовского района.
Узнать мнение главы Качинского муниципалитета Николая Герасима о слиянии и разъединении муниципалитетов не удалось. Он не отвечает на звонки. Но сессия в этом муниципалитете также назначена на 19 февраля.
На внеочередной сессии Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя 16 февраля принято решение о разделении округа на два: Нахимовский и Северный. Общественные слушания по этому вопросу назначены на 6 марта.