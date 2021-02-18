Для спортсменов Севастополя закупили парадную форму

На встрече руководителей спортивных федераций города по базовым видам спорта с руководством управления по делам молодежи и спорта презентовали новую экипировку.

Полный комплект парадной спортивной экипировки спортивных сборных команд Севастополя представили мастера спорта России по акробатическому рок-н-роллу, чемпионы России Роксена Ньоне и Николай Мальцев.

«Форма выполнена в общероссийском стандарте, но с использованием севастопольской символики — герба и названия «Севастополь». Ее будут носить наши спортсмены. Фирма-изготовитель занимается экипировкой сборных команд Российской Федерации», — приводит слова начальника управления Сергея Резниченко пресс-служба правительства города.

В среднем экипировка одного спортсмена обошлась бюджету города в 30,4 тысячи рублей.

Форму для сборных команд Севастополя закупили у фирмы из Красноярска, оказавшейся единственным участником тендера на эту госзакупку. За 28,7 млн рублей ООО «Сибирская обувная компания» поставила 945 комплектов, состоящих из парадного костюма, футболки, шорт, кепки, утепленного жилета, вязаной шапки и демисезонной куртки.