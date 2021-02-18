АО «ВАД» ремонтирует дороги под Евпаторией

До конца 2021 года участки трех региональных дорог, ведущих к населенным пунктам Западного Крыма, будут отремонтированы.

Работы выполняет АО «ВАД» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общая протяженность ремонтов составит 140,2 км. В рамках контракта будут отремонтированы 67,2 км автодороги Черноморское – Евпатория, 50 км автодороги Раздольное – Евпатория и 23 км автодороги Славянское – Евпатория.

На участках дорог специалисты АО «ВАД» отремонтируют площадки для остановок общественного транспорта, прилегающие к ним тротуары и установят бортовой камень. В тех местах, где существующее дорожное полотно не соответствует категорийным требованиям, будет выполнено уширение проезжей части.

Если позволит погода, фрезерование дорожного покрытия на ремонтируемых участках начнут до конца февраля, а укладку асфальтобетона — с приходом стабильных плюсовых температур. Разметку нанесут термопластиком.