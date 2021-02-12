Выделены деньги за День Победы-2020

Распоряжение о выделении из резервного фонда Президента России 83 млн рублей для выплат лицам, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», подписано. Выплаты проведут уже в феврале.

На социальном онлайн-форуме «Единой России» 26 января было объявлено, что имеющие статус жителей осажденного Севастополя граждане получат выплаты в размере 75 тысяч рублей, которые были предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

Напомним, что закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны был подписан Президентом России 22 декабря 2020 года.