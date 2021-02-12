Внедряют новые медицинские технологии и откроют кабинет МРТ

О позитивных изменениях, которыми была отмечена работа Регионального сосудистого центра в 2020 году, рассказал журналистам заместитель главного врача по медицинской части Первой горбольницы, руководитель регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксенов.

Так, в практику внедрили проведение гибридных операций на сосудах конечностей, позволяющих сохранять их опорную функцию, малоинвазивные операции, не требующие больших хирургических разрезов и сложной анестезии, повышающей послеоперационные и интероперационные риски, стентирование сонных артерий для профилактики ишемических инсультов.

— В 2021 году планируется внедрить новые высокотехнологичные операции малоинвазивной хирургии: аневризмы брюшного отдела аорты (2020 год показал, что летальность при таком диагнозе на стационарном этапе очень высокая и достигает100%), скрининг больных с аневризмой, новые технологии лечения клапанных поражений сердца, высокотехнологичные операции по прифилактике ишемического инсульта у больных с нарушениями ритма по типу фибрилляции предсердий и др., — сказал заместитель главного врача больницы.

Он также анонсировал открытие во втором квартале в региональном сосудистом центре кабинета МРТ, планах — также открытие отделения сосудистой хирургии, увеличение количества коек для больных с хирургическими заболеваниями сердца и сосудов.

Напомним, что в 2020 году в Севастопольском региональном сосудистом центре начали делать операции по аорто-коронарному шунтированию.

Дефицита мест для плановых больных нет

Руководитель сосудистого центра уверил журналистов, что очередей на плановую госпитализацию у них нет.

— Мы ведем реестр больных, нуждающихся в плановой госпитализации, знаем о тех пациентах, которым нужно оказывать такую помощь и которые обращались в поликлиники или уже проходили лечение в стационаре, — сообщил заместитель главного врача.

Он также констатировал, что на самом деле пациентов гораздо больше, и чем чаще они будут обращаться за помощью в поликлиники, тем проще можно будет формировать ту стратегию лечения, которую больные должны получить в стационаре.

— Для того, чтобы в стационаре оказалось больше плановых больных, первичная медико-санитарная помощь должна работать эффективно, — подытожил Р.Голощапов-Аксенов.

Врачей все еще не хватает

Кадровый дефицит в севастопольском здравоохранении имеется, и он касается не только врачей, непосредственно осуществляющих лечение, но и врачей вспомогательных служб. Не хватает реабилитологов, физиотерапевтов, врачей ЛФК.

— Мы работаем над тем, чтобы система здравоохранения Севастополя пополнялась молодыми врачами и у нас есть технологии для того, чтобы обучать их, а также повышать квалификацию работающих специалистов на месте, — сказал Р.Голощапов-Аксенов.

По его словам, работа над проблемой дефицита кадров продолжается в ежедневном режиме.

— Динамика есть, врачи приезжают. Перед Новым годом приехал и пришел к нам работать сердечно-сосудистый хирург, что позволяет теперь круглосуточно оказывать сердечно-сосудистую помощь. И не только в дневное время, но также в выходные и праздничные дни, — сообщил заместитель главврача.

Он также сообщил об открытии в прошлом году кафедры кардиологии на базе Российского университета Дружбы народов. Специалисты кафедры уже в этом году начали свою работу и провели первый курс для медиков системы здравоохранения Севастополя и других городов Крыма.