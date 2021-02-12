Цветут подснежники и калина

Распустились подснежники и зацвела боднантенская калина.

«Несмотря на переменчивую крымскую погоду, все растения начали просыпаться вовремя. По прогнозу синоптиков впереди нас ждут сильные морозы. Надеемся, что они не повредят наших «зеленых подопечных», — отметила младший научный сотрудник Ботанического сада Крымского федерального университета Елена Кравчук.

Подснежник складчатый — эндемик полуострова. Боднантенская калина ценится своими декоративными свойствами, неприхотливостью в уходе и богатым урожаем ягод, обладающих лечебными свойствами.

Также в ботсаду уже зацвел морозник — многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые, и начинает пробуждаться жасмин голоцветковый, похожий на прямостоячий или ползучий кустарник. В дикой природе он является эндемичным растением Китая.