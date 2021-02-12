Штормовое предупреждение объявлено до 18 февраля

Вторжение арктического холодного воздуха принесет в Крым резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица.

МЧС рекомендует в такую погоду отказаться от посещения горно-лесной местности, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, крупных ветхих деревьев. Судоводителям и любителям рыбной ловли запрещен выход в море и внутренние водоемы, а прочим гражданам не рекомендовано находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

Днем 12 февраля пойдет сильный дождь, который превратится в не менее сильный снег. Северо-западный ветер в восточных и южных районах полуострова усилится до 25-30 м/с, а в горах — до 35-40 м/с.

К субботе, 13 февраля температура воздуха резко понизится: ночью -6…-11°; днем -4…-9°, на ЮБК -1…-3°. В горах ночью и днем будет -12…-15°.

По прогнозам синоптиков, в Севастополе 12 февраля будет облачно, ветер северо-западный до 15-20 м/с. Дождь к вечеру сменится мокрым снегом, а температура понизится до нуля. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 13 февраля снег будет идти мременами и местами. Северо-западный ветер не утихнет, температура воздуха ночью -2…-4°, днем 0…-2°. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 14 февраля: облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер начнет стихать: ночью 15-17 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем около 0°. На дорогах местами гололедица.