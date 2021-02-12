Ремонт улицы Суворова приостановлен

Недавно начавшийся капитальный ремонт улицы на центральном городском холме приостановлен по предписанию Севнаследия. Оказалось, что в проектной документации ул.Суворова раздел об обеспечении сохранности предметов, находящихся в непосредственной близости от объектов культурного наследия, не был представлен и не прошел согласование, что является нарушением федерального закона.

Речь идет о ремонте тротуаров, расположенных в охранной зоне 15 многоэтажных домов — объектов культурного наследия. Всего на ул.Суворова три десятка домов.

«Соответствующий раздел документации на согласование в Севнаследие не поступал», — сообщило Независимое телевидение Севастополя, ссылаясь на ответы, полученные телекомпанией на информационный запрос в управление охраны объектов культурного наследия.

Чтобы предотвратить возможные повреждения или ухудшение состояния домов — объектов культурного наследия, управление выдало предписание приостановить земляные, строительные и другие работы на земельных участках, которые связаны с участками, где расположены объекты культурного наследия, а именно на пешеходных дорожках и на тротуарах по ул.Суворова.

Работы можно будет возобновить только после того, как заказчик или подрядчик добавит необходимую информацию в проект.

В начале февраля 2021 года начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук и заместитель директора по производству подрядной организации ООО «Крымстроймост» Максим Агафонов торжественно объявили о начале капитального ремонта ул.Суворова. Улицу должны полностью вымостить брусчаткой, заменить водовод, тепловые сети, опоры освещения, отремонтировать тротуары.

Во время презентации начала ремонта аттестованный эксперт Министерства культуры, консультант по вопросам проведения историко-культурной экспертизы и жительница ул.Суворова Елена Маслова неоднократно спрашивала представителей заказчика и подрядчика, знают ли они, что строительные работы ведутся ими в границах исторического поселения и имеется ли у них согласование на проведение таких работ, выданное Севнаследием и департаментом архитектуры. Оба руководителя тогда заверили, что все необходимые согласования у них имеются.