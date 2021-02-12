Проект здания для театра танца проходит экспертизу

Ранее сообщалось, что мероприятия по строительству театра включены в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Построить театр планируется на пустыре в районе улицы Руднева.

«[Включению в ФЦП] предшествовала большая работа: определялось место, было согласование облика театра с архитектурным советом Севастополя, проведена большая работа по созданию проекта. Проект прошел первые важные этапы в Главгосэкспертизе, и мы рассчитываем, что уже в этом году должна закончиться экспертиза», — рассказал А.Елизаров.

Он уточнил, что в новом здании планируется большая сцена-трансформер с оркестровой ямой, на которой можно будет проводить не только спектакли, но также конкурсы и другие мероприятия. Зал также можно будет трансформировать — его максимальная вместимость будет около 700 человек. Для текущих нужд театра будет достаточно 400 мест, остальные окажутся востребованы на премьерах или других крупных мероприятиях. «Само здание будет тем, что представляют как классический музыкальный театр», — добавил собеседник агентства.

А.Елизаров не уточнил стоимость проекта. При этом ранее в департаменте капитального строительства Севастополя сообщали, что 28 мая 2019 года от Главгосэкспертизы было получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе. Такой аудит проводится Главгосэкспертизой в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью от 1,5 млрд рублей.

Севастопольский академический театр танца основан в 1999 году заслуженным артистом Украины Вадимом Елизаровым на базе спортивно-танцевального клуба. Особенностью театра является то, что основным направлением в его постановках является бальный танец. В репертуаре труппы — спектакли и танцевальные шоу, неоднократно коллектив находился с гастролями в дальнем зарубежье.