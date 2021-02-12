Помогут отремонтировать печь или котел

Жители Севастополя, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за социальной помощью на ремонт печного, газового или электрооборудования, а также на приобретение автономных пожарных извещателей.

Единовременная помощь предоставляется на основании постановления правительства Севастополя от 27.11.2015 №1118-ПП «Об организации Порядка предоставления и выплаты денежной помощи отдельным категориям граждан» в связи с понесенными или запланированными расходами.

За деньгами нужно обращаться в Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» по адресу: ул.Хрусталева, 27.

Минимальный размер единовременной помощи 1140 рублей, максимальный — 11400 рублей.