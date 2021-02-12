Кадровый дефицит в севастопольском здравоохранении имеется, и он касается не только врачей, непосредственно осуществляющих лечение, но и врачей вспомогательных служб.

Не хватает реабилитологов, физиотерапевтов, врачей ЛФК, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Первой горбольницы, руководитель Регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксенов.

— Мы работаем над тем, чтобы система здравоохранения Севастополя пополнялась молодыми врачами и у нас есть технологии для того, чтобы обучать их, а также повышать квалификацию работающих специалистов на месте, — сказал Р.Голощапов-Аксенов.

По его словам, работа над проблемой дефицита кадров продолжается в ежедневном режиме.

— Динамика есть врачи приезжают. Перед Новым годом приехал и пришел к нам работать сердечно-сосудистый хирург, что позволяет теперь круглосуточно оказывать сердечно-сосудистую помощь. И не только в дневное время, но также в выходные и праздничные дни, — сообщил заместитель главврача.

Он также сообщал об открытии в прошлом году кафедры кардиологии на базе Российского университета Дружбы народов. Специалисты кафедры уже в этом году начали свою работу и провели первый курс для медиков системы здравоохранения Севастополя и других городов Крыма.