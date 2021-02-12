Из-за плохой погоды заповедники Крыма закрыты для посещения

Из-за ухудшения погодных условий 12-14 февраля Ялтинский горно-лесной заповедник и другие заповедники полуострова будут закрыты для посещения. Нарушителей запрета будут штрафовать.

ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которого находятся заповедники, ограничивает выдачу разрешений на посещение в эти дни, чтобы исключить посещение эколого-просветительских троп и маршрутов в неблагоприятных погодных условиях на всех территориях, находящихся в ведении учреждения.

Согласно письма Главного управления МЧС России по Республике Крым «О предупреждении об опасных гидрометеорологических явлениях, на полуострове 12-13 февраля ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 м/с, в горах до 35 м/с.

С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже на 7-8º климатической нормы».

Туристов просят воздержаться от посещения экологических троп и маршрутов заповедников и исключить выход в горно-лесную местность. Им напоминают, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением.