Готовы быть советниками директоров школ по воспитанию

Объявленный в 10 регионах РФ открытый конкурс Министерства просвещения РФ и РДШ «Навигаторы детства» по отбору кандидатов в советники директоров школ по воспитанию в Севастополе близится к завершению.

10 февраля во Дворце детского и юношеского творчества прошла встреча педагогов образовательных учреждений, уже прошедших все этапы конкурса, с заместителем губернатора Игорем Михеевым, сообщила «Севастопольской газете» Наталья Загородняя, заместитель директора ДДЮТ.

Соискатели подготовили о себе видеоэссе и портфолио, ответили на вопросы тестового задания. Прохождение всех этих этапов конкурса подтвердило готовность соискателей к итоговому собеседованию с экспертами. Тем более, что все претенденты давно и успешно занимаются воспитательной работой, а сама должность, скорее всего, предполагает совместительство с доплатой в 15 тысяч рублей в месяц.

Деятельность советников будет направлена, главным образом, на патриотическое воспитание школьников и поиск новых форм работы.

Темой встречи также стал вопрос трудоустройства на замещение открывшихся вакантных должностей, функционал и формат взаимодействия советника по воспитанию с учителями, школьниками и родителями.

В рамках обсуждения было подчеркнуто, что в связи с пилотностью проекта, многие нюансы еще предстоит разработать, согласовать и уточнить.

Напомним, что, кроме Севастополя, в проекте участвуют Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская, Челябинская области, Ставропольский край.

Новые должности будут официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года.

Однако до 14 марта 2021 года любой, кто имеет опыт педагогической и воспитательной деятельности, вне зависимости от возраста и стажа работы, может подать заявку на участие на сайте навигаторыдетства.рф.