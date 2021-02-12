Домушники из Ханты-Мансийска отправлены в исправительную колонию

Гастролеры из Сибири своровали в частных домах севастопольцев золота, часов и других мелких ценных вещей на 8 миллионов рублей.

Севастопольский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы двух жителей Ханты-Мансийского автономного округа, 1988-го и 1994 года рождения. Ранее Балаклавский районный суд признал их виновными в совершении краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилища, в особо крупном размере.

В период с декабря 2017 года по июль 2018 года гастролеры из частных домов на 5-м км и на Фиолентовском шоссе похищали ювелирные изделия, наручные часы и другое имущество. Все кражи они совершали в вечернее время, проникая в дома через окна.

Совместно подельники совершили три кражи, еще пять преступлений старший из злоумышленников совершил с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В общей сложности ущерб, причиненный жителям Севастополя, составил более 8 миллионов рублей.

Домушников задержала полиция, изъяв по месту их проживания часть похищенного. Суд назначил одному мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев, второму — 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Похищенное имущество, обнаруженное и изъятое в ходе предварительного расследования, возвращено владельцам.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденные и их адвокаты обжаловали его, однако Севастопольский городской суд признал доводы стороны защиты необоснованными и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.