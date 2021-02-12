Дефицита мест для плановых больных нет

Об отсутствии очередей на плановую госпитализацию в Региональном сосудистом центре сообщил заместитель главного врача по медицинской части Первой горбольницы, руководитель Регионального сосудистого центра Роман Голощапов-Аксенов.

— Мы ведем реестр больных, нуждающихся в плановой госпитализации, знаем о тех пациентах, которым нужно оказывать такую помощь и которые обращались в поликлиники или уже проходили лечение в стационаре, — сообщил заместитель главного врача.

Он также констатировал, что на самом деле пациентов гораздо больше, и чем чаще они будут обращаться за помощью в поликлиники, тем проще можно будет формировать ту стратегию лечения, которую больные должны получить в стационаре.

— Для того, чтобы в стационаре оказалось больше плановых больных, первичная медико-санитарная помощь должна работать эффективно, — подытожил Р.Голощапов-Аксенов.