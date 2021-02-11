Снял аккумуляторы с пяти электросамокатов

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже аккумуляторов с электросамокатов.

Сумма причиненного ущерба в результате противоправных действий 40-летнего местного жителя составила около 53 тысяч рублей.

Вечером на одной из станций проката электросамокатов мужчина с помощью

подручных инструментов тайком снял пять внешних аккумуляторов с двухколесных средств передвижения, похитил их и скрылся.

Распорядиться похищенным злоумышленник не успел — сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого и изъяли украденное имущество.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВд России по Севастополю.

Ранее сообщалось, что два жителя Севастополя похитили три электросамоката общей стоимостью 90 тысяч рублей. Они перерезали противоугонный трос.