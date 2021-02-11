Рассмотрение апелляции на приговор экс-мэру Евпатории отложено

Верховный суд Крыма отложил до 4 марта рассмотрение апелляции на приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову, осужденному за превышение должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил Филонова к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения. Адвокат Александр Вольвач сообщил, что не согласен с решением суда, однако принимал решение об апелляции, по словам защитника, сам Филонов. На 11 февраля было назначено рассмотрение апелляции Верховным судом Крыма.

«Рассмотрение было отложено с целью соблюдения права на защиту в связи с неявкой адвоката», — сказал собеседник агентства.

Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн рублей.

В конце апреля Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавлял администрацию Евпатории с ноября 2014 года.