Подрядчика обяжут выполнить гарантийные обязательства по парку Ахматовой и пляжу «Солнечный»

Нынешнее состояние недавно отремонтированного парка им.Ахматовой, а также примыкающего к нему пляжа «Солнечный» вызывает недоумение. Тротуары по обе стороны главной аллеи парка местами провалены, ограждающие металлоконструкции пляжной зоны проржавели, а поручни из нержавеющей стали и вовсе исчезли. И это всего лишь спустя три года эксплуатации.

Напомним, что претензии к качеству ремонта и парка, и пляжа у горожан были изначально. Тогда было обещано, что отдельные недоделки подрядчик непременно устранит. Однако по факту этого не случилось.

Что по этому поводу думают в департаменте городского хозяйства, «Севастопольская газета» поинтересовалась у директора горхоза Евгения Горлова.

Он напомнил, что капитальный ремонт парка и пляжа выполнялся в рамках реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года. У подрядчика АО «Ривьера» по данному объекту есть гарантийные обязательства, которые в процессе содержания территории ГБУ «Парки и скверы» выявляются и передаются капстрою для проведения претензионной работы.

— Там, где качество не соответствует параметрам, которые были предъявлены, подрядчик должен в течение трех лет их устранить. Если металлические конструкции не соответствуют заявленным, мы предъявим подрядчику претензии, — пообещал Е.Горлов.

Он также вспомнил об еще одном объекте, выполненном АО «Ривьера», — парке Победы. Там также есть претензии к качеству работ. Речь идет об освещении парка, установке малых архитектурных форм, а также укладке плитки.

— Все затраты, которые мы несем по содержанию и этого парка, аккумулируются и передаются для дальнейшей претензионной работы. Параллельно работа по некачественно выполненной работе и взысканию средств ведется в департаменте капитального строительства, — сказал глава горхоза, заодно уточнив, что все перечисленное происходит не очень быстро. При этом он заверил, что к предстоящему курортному сезону такую работу все-таки планируется завершить.

— Мы однозначно к сезону это выполним в рамках наших судебных обязательств, — заверил Е.Горлов.