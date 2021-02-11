Ковидные ограничения продлили до конца месяца
Установленные ранее санитарные ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, согласно указу, подписанному губернатором Михаилом Развожаевым 10 февраля, продлены до конца зимы.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Как и прежде, ограничения содержат требования обязательно носить медицинские маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию, людям возрастной категории 65+ рекомендовано минимизировать личные контакты.
При этом напоминается о снятии с 1 февраля целого ряда ограничений и запретов, в том числе по работе театров и кинотеатров (при 30-процентной заполняемости зрительного зала), заведений общественного питания, которым теперь разрешено работать после 22.00.
Кроме того, с 1 февраля получено разрешение на проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе при максимально половинной заполненности трибун и трети заполненности трибун — в помещениях.
Послабления коснулись и экскурсионной деятельности — число экскурсантов в организованной группе на открытом воздухе не ограничивается, зато музейный или выставочный зал должен быть заполнен не более, чем на треть (при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции).