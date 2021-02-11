Для посещения крымских заповедников нужно специальное разрешение

Поклонники природы и любители созерцать горы, ущелья, водопады и прочие красоты Крыма не по телевизору, а вживую, не могут посещать заповедники полуострова без предварительно оформленного разрешения.

Вход в крымские заповедники был регламентирован и раньше. Он был бесплатным, но посещение без предварительно оформленного пропуска было чревато ощутимым штрафом.

С 1 февраля 2021 года правила изменились и во многом упростились, что связано с появлением у ФГБУ «Заповедный Крым» официального сайта zapovedcrimea.ru.

На данном ресурсе и размещена информация, что разовое посещение одним человеком охраняемых государством территорий стоит теперь 150 рублей и требует предварительного оформления, с указанием даты посещения. Можно оформить пропуск на одного посетителя или группу до 100 человек. Если вы собираетесь посетить несколько заповедников, нужно заполнить отдельную заявку для каждого.

Однако платное посещение не распространяется на крымчан и жителей Севастополя, для них посещение крымской заповедной природы по-прежнему остается бесплатным.

Для оформления пропуска следует зайти на сайт zapovedcrimea.ru, ознакомиться с правилами посещения, указать в специальной форме требуемые данные о себе (имя и фамилию, е-mail и номер мобильного телефона) и приложить скан паспорта с местной пропиской. Разрешение пришлют по электронной почте, оно действительно до конца 2021 года.

Отдельно расскажем про 17 категорий льготников, для которых также можно оформить разрешение на сайте. К ним относятся, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и лица, приравненные к ним, кавалеры ордена Славы, бывшие узники концлагерей, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, лица их сопровождающие, многодетные семьи, дети-сироты, дети школьного и дошкольного возраста, пенсионеры, дети до 7 лет и т.д.

Оформляя разрешение, можно выбрать один из четырех заповедников: Опукский, Казантипский, Ялтинский горно-лесной или даже Лебяжьи острова. А можно выбрать и все четыре.