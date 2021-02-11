Аукцион на отлов бездомных животных не состоялся

Желающих отлавливать, регулировать численность и утилизировать трупы бездомных животных в Севастополе пока не нашлось.

Информация, что конкурс не состоялся, размещена на сайте госзакупок: «По окончании срока подачи заявок до 10 февраля 2021 года не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе».

В связи с отсутствием заявителей аукцион на «Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных», объявленный в конце января ГБУ «Парки и скверы» на сумму в полтора миллиона рублей и срок в два месяца, признан несостоявшимся.

Напомним, аналогичный контракт 2020 года был расторгнут. Подрядчика обвинили в жестоком обращении с животными. Ведется прокурорская проверка.

Техническое задание к новому контракту государственное предприятие «Парки и скверы» разрабатывало совместно с зоозащитниками. Было решено, что в дальнейшем работой по отлову будет заниматься специально организованная госструктура.