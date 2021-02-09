Жители Карантина и Стрелецкой остались без воды

На байпасной линии водовода в районе цирка на ул.Пожарова произошла серьезная авария. Район Карантинной и часть Стрелецкой бухты остались без воды.

О происшествии сообщил директор горхоза Евгений Горлов: «Уважаемый жители «Стрелки», ул.Пожарова у нас авария на байпасной линии подрядной организации «Авапрув», рядом с цирком, закрылись (была большая утечка), организовываю работу».

Для жителей районов улиц Корсунская, Карантинная, Н.Прибоя, Пожарова, Железнякова, П.Мирного, Н.Островской организуют подвоз поды автоцистернами.

Работы по реконструкции водовода Д-400, идущего с пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова ведутся с 2019 года. Была проложена байпасная (обводная) линия, через нее вода поступает потребителям, пока ремонтируется старая труба.