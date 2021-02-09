Вас поставят в очередь на прививку

На сайте Госуслуг в разделе записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции появилась кнопка «Записаться в лист ожидания».

В Севастополе запись на прививку открыта с 25 января. Жители города жаловались, что номерки разбирают молниеносно, а запись ведется только на один день на две недели вперед.

С 8 февраля на сайте появилась новая функция: если нет талонов, можно записаться в лист ожидания. Сотрудники медицинской организации должны связаться с вами по телефону для согласования удобных для вакцинации даты и времени.

После нажатия кнопки «Записаться в лист ожидания» появляется обещание, что «информация о записи на вакцинацию поступит в ваш личный кабинет».