Собрали и вырастили меньше

Согласно отчета Крымстата о социально-экономическом положении Севастополя за 2020 год, зафиксировано снижение показателей в сельском хозяйстве региона.

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 620,7 тонн, что на 44,8% меньше, чем в 2019 году. Сбор плодов и ягод сократился на 12%, винограда — на 18,5%.

На конец декабря 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Севастополя составило 1185 голов (на 2,1% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в том числе коров — 601 (на 1,8% меньше), свиней — 677 (на 11,3% меньше), овец и коз — 929 (на 1,3% больше), птицы всех видов — 44468 (на 1,2% больше).

По расчетным данным, в январе-декабре 2020 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 667,4 тонн, молока — 2720,4 тонн, яиц — 3,190 млн штук.