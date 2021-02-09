Преступность в Севастополе продолжает расти

По данным МВД Российской Федерации, в январе – декабре 2020 года в Севастополе зарегистрировано 6104 преступления, что на 44% больше, чем за тот же период 2019 года.

Из общего числа преступлений 1464 — тяжкие и особо тяжкие, что на 43,1% больше, чем в 2019 году. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила почти четвертую часть.

Напомним, что за девять месяцев 2020 года Севастополь по темпам роста тяжких и особо тяжких преступлений был в лидерах отчета информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел РФ. На 1 октября было зарегистрировано 4439 преступлений, а тяжких и особо тяжких — 1074.

Следовательно, более 60% от количества всех тяжких преступлений пришлось на три последних месяца года.