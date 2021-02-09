Печатают детали металлическими чернилами

Ученые Севастопольского государственного университета разработали технологию и оборудование для изготовления металлических чернил для трехмерной печати, которые можно использовать для выпуска механических деталей, ювелирных изделий и в другом серийном производстве.

«Мы разработали технологию смешивания: растворяем пластик, в определенной пропорции добавляем порошок, хорошо перемешиваем и высушиваем, и потом уже загружаем мелкий порошок в экструдер. Также разработали экструдер, который расплавляет смесь и преобразует в гибкую нитку для 3D-принтера. Пока мы сделали под диаметр 3 мм, но его можно изменить при необходимости», — рассказал ТАСС руководитель проекта, доцент СевГУ Станислав Рощупкин.

Он уточнил, что после печати на 3D-принтере (пока разработчики используют обычный принтер, использовавшийся для печати пластика) из изделия удаляется пластиковая составляющая, и оно спекается для повышения прочности. Сейчас технология подходит для цветных металлов.

«Наши результаты могут быть полезны при серийных производствах, например деталей для машин или авиатехники. Точность ниже, чем у специализированных станков, но зато можно быстро, относительно дешево и почти в любых условиях изготовить нужный элемент», — отметил руководитель проекта.

Уже появилось предприятие, которое заинтересовано в сотрудничестве. «Одна из крупных крымских ювелирных компаний, вместе с которой мы сейчас ищем подходы для печати ювелирных изделий. Основной принцип остается тот же, но надо подобрать технологию работы с материалом — для начала с бронзой, а потом адаптировать для имеющего схожие свойства серебра», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уже поданы документы на патентование разработки. Направление, отметил ученый, перспективное, так как только в 2018 году в мире появились первые работы по схожей технологии, но и они рассчитаны на другие материалы. Те технологии, которые используются в промышленности для 3D-печати металлических изделий, обходятся на три порядка дороже, чем предлагаемые севастопольской командой.