Отомстил сопернику

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, 42-летний мужчина нанес визит своей бывшей 28-летней сожительнице, чтобы забрать личные вещи. Возникла ссора, в конфликт вмешался новый — 37-летний сожитель молодой женщины и попросил незваного гостя покинуть квартиру.

Во дворе многоэтажки мужчина заметил автомобиль соперника — он разбил лобовое стекло и скрылся. Причиненный ущерб составил около 15 тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества.