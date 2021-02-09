Опреснители включили в ФЦП

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя включили мероприятия по опреснению морской воды.

Продление действия Федеральной целевой программы до 2025 года позволит ввести в строй дополнительные объекты, в первую очередь водоснабжения, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС «Южные», снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды.

Из инфраструктурных проектов добавлен ремонт ул.Капитанская, где строится культурный кластер. Увеличена программа газификации и теплоснабжения. Добавлено строительство театра танца им.Елизарова, ремонтно-реставрационные работы театра им.Луначарского.