КОС «Южные» пока не строят

Об этом сообщила директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова. Именно на эту организацию возложен контроль за строительством очистных в Севастополе.

На этот раз основная причина переноса сроков — необходимость перепроектирования. Пока на этом пути удалось выполнить только подготовительные работы: проанализировать проектную документацию, актуализировать инженерные изыскания, обновить топосъемку площадок, предназначенных для строительства.

По словам Ю.Максимовой, также необходимо отработать и внести в проект юридические изменения, в том числе связанные с бюджетным процессом. Только после этого подрядчик сможет зайти в процесс корректировки в ФАУ «Главгосэкспертиза».

При этом по-прежнему остается нерешенным вопрос предельной мощности очистных сооружений, с учетом перспектив ввода жилья в Севастополе до 2030 года. Этот и некоторые другие вопросы предстоит уточнить уже в процессе перепроектирования.

По сообщению Ю.Максимовой, заключение экспертизы будет получено примерно через год-полтора, после утверждения заказчиком задания на корректировку проекта. Но, по ее словам, это не помешает самой стройке. Планируется, что проектная документация будет проходить экспертизу поэтапно и сразу поступать в работу.

Проектом будут предусмотрены очистка сточных вод и использование их в технических целях. А вот опреснительную установку в проект КОС «Южные» не включат. Этот проект будет реализован отдельным мероприятием.

Напомним, новый контракт на строительство КОС «Южные» Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания» подписали 5 сентября 2020 года.

Первый контракт на реконструкцию очистных в Камышовой бухте и строительство новых — в Балаклаве был заключен с НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году. Но весной 2018 года аванс по госконтракту в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. В настоящее время в Ленинском суде Севастополя слушается его дело.

Первоначально федеральной целевой программой на КОС «Южные» было предусмотрено 8,5 млрд рублей.