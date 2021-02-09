ФЦП развития Крыма продлена на пятилетку

Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма и Севастополя в обновленной редакции предполагает строительство 554 объектов в 2021–2025 годах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во вторник во время совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщал журналистам о продлении программы до 2025 года и увеличении объема финансирования до 1,37 трлн рублей.

«Утверждение новой редакции ФЦП «Крым» с ее продлением до 2025 года позволяет планировать реализацию объектов сразу на пятилетку, что особенно важно в рамках инвестиционно-строительного цикла. Согласно новой редакции, в период с 2021 по 2025 год всего будет построено 554 объекта, из которых 489 объектов сегодня находятся уже в стройке и 65 объектов мы планируем вновь начать», — цитирует ТАСС М.Хуснуллина.

Вице-премьер уточнил, что общая сумма финансирования на этот период около 593 млрд рублей. В работе задействованы 15 государственных заказчиков.

«Конечно, основной объем приходится на Минэкономразвития и, соответственно, на госзаказчиков в виде руководства правительства Крыма и Севастополя. Надеюсь, что и другие государственные заказчики, которые принимают участие в этой программе, все ведомственные свои вопросы будут реализовывать под четким контролем и по намеченному плану. Надеюсь, что данный целевой подход с возможностью перебрасывать средства там, где мы успеваем строить быстрее, позволит нам совершенно точно, с уверенностью говорить о том, что все мероприятия будут выполнены в срок», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что среди важнейших направлений — решение проблемы водоснабжения полуострова. Отдельно утвержденная программа предполагает порядка 65 мероприятий, которые направлены на добычу воды, ее очистку, доставку до населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма.

Важным вопросом остается обеспечение инженерной инфраструктурой, и федеральные власти совместно с Минэнерго прорабатывают «где и какие сети нужно привести в порядок, какие подстанции — чтобы дать и надежное обеспечение сегодня, и возможность для развития всего Крыма».

Кроме того, большое внимание уделяется развитию социальной сферы: планируется построить 164 объекта — детские сады, школы, поликлиники, также запланирован крупный ремонт.

Все мероприятия новой программы развития Крыма должны исполняться в срок, заявил премьер-министр России М.Мишустин.

«Прежде всего, это развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения, — отметил Мишустин. — Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны. Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит — все мероприятия должны исполняться в срок».