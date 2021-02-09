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Больницу скорой помощи сдадут на 10 месяцев позже

Щербакова Евгения

Конструктивные изменения фундамента здания потребуют новой госэкспертизы проекта.

Почти на 10 месяцев увеличился срок строительства объекта медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе — Больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Пуско-наладка объекта начнется осенью 2022 года, а первых пациентов больница сможет принять весной 2023 года.

Ранее ее обещали сдать в конце 2021 года. Новый срок был озвучен 3 февраля, во время посещения стройплощадки управляющим директора по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елены Сиэрры. Реализацией проекта занимается дочерняя организация госкорпорации — компания «РТ-СоцСтрой», которая специализируется на строительстве медицинских объектов и имеет большой опыт.

Сейчас на месте будущей больницы ведутся земляные работы. Котлован сложной конфигурации готов на 80%, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Однако приступить к строительству нулевого цикла пока невозможно, так как в результате дополнительных геологических изысканий выяснилось, что фундаменты нуждаются в перепроектировании. Конструктивные изменения проекта потребуют и согласования с Главгосэкспертизой. Поэтому сроки строительства перенесут.