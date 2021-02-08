Заболевших ковидом в возрасте 65+ обязаны госпитализировать

Такое распоряжение дано 8 февраля в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя. При этом тяжесть течения заболевания не имеет значения.

Кроме того, все средние и тяжелые случаи заболевания должны госпитализироваться в инфекционную больницу или в больницу №9.

Как доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, на сегодня коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составил 0,91, в городских стационарах находятся 604 заболевших, на кислородной поддержке — 146 человек, из которых в возрасте 65+ — 97 пациентов. При этом, в отделении реанимации — 30 человек, на ИВЛ — 4.

— Граждан старше 65 лет в стационарах — 337 человек, на ИВЛ — один, в отделении реанимации — 27, на неинвазивной вентиляции легких — 13, — сообщил медицинский чиновник.

По его словам, свободный коечный фонд города составляет 48,2%. количество выездов скорой помощи — 340 в сутки, всего работает 28 бригад.

По сообщению пресс-службы правительства, на утро 8 февраля зафиксировано 90 новых заболевших, за сутки умерли четверо в возрасте от 81 до 94 лет.

Всего в Севастополе covid-19 заболели 10474 человек, выздоровели 9327, умерли 427.