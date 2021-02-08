В Севастополе хотят привить 219 тысяч человек

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Севастополе 8 февраля. Открыты 11 прививочных пунктов во всех районах города. Все они работают с 8.00 до 20.00 и могут привить почти 1900 человек в день.

Для обеспечения работы прививочных кабинетов выделен отдельный медицинский персонал.

— В городе работает 11 пунктов вакцинации. Восемь пунктов вакцинации в поликлиниках Первой городской больницы, два пункта — в горбольнице №9, один — в горбольнице №4. Все пункты вакцинации размещены во взрослых поликлиниках, — рассказал Сергей Грыга, главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя.

Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг, через МФЦ либо через колл-центр и даже в регистратуре поликлиник. В любом случае запись будет фиксироваться в базе Госуслуг. Вам будет назначено время, по которому вы должны прийти в пункт вакцинации. При себе желательно иметь паспорт.

Перед прививкой вас осмотрит терапевт, после — в течение получаса нужно задержаться в поликлинике для максимально быстрого оказания помощи, если кому-то станет плохо. Но, по словам С.Грыги, таких случаев в Севастополе не было ни одного.

Поскольку вакцина двухкомпонентная, во время первичной вакцинации терапевт назначит дату следующей прививки. Второй компонент нужно уколоть через 21 день.

С 15 сентября в Севастополь поступило 9482 дозы вакцины, из них 5 февраля — 5040 доз.

«На этой неделе мы ожидаем одну-две дополнительные тысячи доз. Есть уверенность, что Севастополь будет получать вакцину еженедельно», — обнадежил главный внештатный эпидемиолог.

По его словам, в Севастополе планируют привить 219 тысяч человек, что составляет 60% от всего взрослого населения города. Эта информация уже направлена в Минздрав.

На сегодня записались и ожидают прививки более пяти тысяч человек. Ожидается, что вакцина будет поддерживать иммунитет человека в течение двух лет.

Человек, пришедший на вакцинацию, должен быть здоровым в течение последних двух недель. Имеющие хронические заболевания должны быть в состоянии ремиссии болезни. Лицам с онкологическими заболеваниями и со сниженным иммунитетом рекомендуется привиться в первую очередь.

Пока не прививают граждан младше 18 лет и беременных. Других противопоказаний нет.

Позиция ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) по вопросу формирования коллективного иммунитета

Доля людей, которым необходимо иметь иммунитет для обеспечения коллективного иммунитета, варьируется в зависимости от болезни. Например, для обеспечения коллективного иммунитета к кори требуется вакцинировать около 95% населения. Остальные 5% будут защищены благодаря тому, что корь не будет распространяться среди вакцинированных людей. Для полиомиелита пороговый уровень 80%.

Доля населения, которая должна быть вакцинирована против covid-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, пока неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения, приоритизированных для вакцинации, и других факторов.