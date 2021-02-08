В первый день массовой вакцинации обещают привить 600 человек

Согласно записи в первый день массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции привьют примерно 600 жителей Севастополя.

О старте прививочной кампании от коронавируса доложил 8 февраля директор горздрава Виталий Денисов. По его словам, на прививку с 25 января, когда открыли запись через портал Госуслуг, записались уже около пяти тысяч человек. Из них граждан в возрасте старше 65 лет — 40%.

— Сегодня развернуто 11 пунктов вакцинации. Кроме того, есть резерв в виде 15 пунктов. Подготовлено восемь выездных бригад для дальнейшей вакцинации, — сообщил В.Денисов.

По его словам, после вакцинации люди полчаса должны находиться в зале ожидания под наблюдением. В каждом пункте присутствуют волонтеры из медколледжа, которые помогают заполнять анкеты и измеряют температуру. В кабинетах работают до трех врачей и две-три медсестры.

Данные каждого привитого вносят в общий реестр, на основании чего выдадут паспорт вакцинированного.

В случае, если записавшийся по электронной записи не приходит на заявленное время, он может прийти на другое время. Бывают случаи, когда записавшийся внепланово привел всю семью. В таких случаях ситуация всё решается на месте.

Всего в Севастополе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 10474 человека, выздоровели — 9327, 421 умер.

По словам В.Денисова, на сегодня в городе привито 1372 учителей и 1066 медработников.