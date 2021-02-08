Создадут программу по оборудованию города комфортными остановочными пунктами

Трехлетнюю финансируемую госпрограмму по обустройству Севастополя комфортными остановками общественного транспорта поручено разработать департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с департаментом цифрового развития.

Такое задание дано губернатором Михаилом Развожаевым 8 февраля на аппаратном совещании. При этом все остановочные павильоны должны быть поставлены на баланс «единого собственника с единой концепцией и пониманием», а именно ГБУ «Севастопольский автодор».

Программа должна включать оборудование всех остановок цифровыми информационными табло, чтобы люди могли видеть, когда подойдет их транспорт.

— Как минимум, там должна быть если не карта, то хотя бы тайминг с онлайн-движением. Это уже никакая не фантастика, а обычная практика в крупных городах. Надо в этом году этот процесс, как минимум, запустить, — распорядился глава города.

По его словам, за один год сделать все невозможно, однако для начала необходимо выделить приоритеты. В первую очередь по районам, которых никогда не касалась вся эта модернизация. Все мероприятия приказано учесть при планировании бюджета, расписав их на три года.

Как известно, работа над бюджетом-2022 начнется уже в конце первого полугодия.

— К этому времени необходимо, чтобы была сформирована «осмысленная, осознанная программа мероприятий», — сказал М.Развожаев.

Этому его поручению предшествовал доклад начальника управления дорожного хозяйства департамента транспорта Анатолия Грищука, в котором прозвучало, что большинство остановочных пунктов не соответствует стандартам для остановок общественного транспорта. По информации А.Грищука, в 2021 году планируется оборудовать 20 новых остановочных пунктов, затратив на это примерно 14 млн рублей.

Что имеем сейчас

В 2020 году в Севастополе было оборудовано 36 автопавильонов на сумму 8,5 млн рублей. По госзаданию на 2021 год Севавтодор планирует установить еще 60 автопавильонов на сумму почти 14 млн рублей.

Последнее в немалой степени обусловлено обращениями граждан, о чем 8 февраля на аппаратном совещании сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта и развития и дорожно-транспортной инфраструктуры Анатолий Грищук.

По его словам, в результате проведенной инспекции технического состояния остановочных павильонов оказалось, что из 795 остановок только 501 оснащена павильонами. Из них 49 переданы ГБУ «Севастопольский автодор».

Как оказалось, не все остановочные пункты соответствуют установленным стандартам: освещение, заездной карман, разметка, оборудованный павильон и доступность для маломобильных групп населения.

— Из 501 к категории «умных» остановок относятся 117. По новому архетипу устроены только 73, к объектам, имеющим культурное и историческое значение, относятся 18. При этом 43 отнесены к капитальным объектам частной формы собственности, 13 — представляют собой упрощенный стеклянный каркас, 96 — упрощенный каркас из профнастила, 141 объект относится к категории «прочие», — сообщил А.Грищук.

Он также отметил, что ремонта требуют 170 павильонов, в том числе замены — 141.

При этом 641 объект не в полной мере оснащен всем комплексом требуемых элементов: надлежащей визуализацией маршрутной сети, элементами благоустройства, информационными стендами и т.д. На 270 остановках отсутствуют скамейки для ожидания, на 349 — нет урн.

Полностью оборудованные всем необходимым павильоны установлены, в основном, в центре города.