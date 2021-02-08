Скульптор Вячеслав Яковлев — явление необычное, интересное и сложное

В последнее время имя Вячеслава Васильевича Яковлева в Севастополе вновь на слуху из-за работы «Спрут», которая теперь установлена в Комсомольском парке.

Смальтовое изваяние продавалось на портале «Авито», а хранилось на складе одного из строительных магазинов города. Подрядчик, ремонтировавший парк, по просьбе городских властей «Спрута» выкупил и вернул городу.

В будущем на центральной аллее будет установлена тач-панель с информацией и геолокационной картой о всех работах этого скульптора в Севастополе.

При открытии обновленного парка скульптора В.Яковлева сравнили со знаменитым Антонио Гауди, имея в виду работы знаменитого испанского мастера, украшающие Барселону. Действительно, В.Яковлев работал в разных жанрах и стилях, смешивал различные техники и материалы. Он первым в Севастополе стал работать со смальтой, мозаикой, майоликой, был художником нового времени и нового стиля. О творце и человеке Вячеславе Васильевиче Яковлеве «Севастопольской газете» рассказала заместитель директора Севастопольского художественного музея им.Крошицкого, искусствовед Людмила Смирнова.

Посольство Бельгии, Вучетич и Екатерина Белашова

Москвич, родившийся в 1937 году, Вячеслав Яковлев сначала получил образование в художественном училище им.Калинина, а затем — в высшем художественно-промышленном училище им.Строганова. Выпускников последнего отличали профессиональное образование, знание ремесла, умение создавать монументальные произведения и организовывать их производство. Ко всему перечисленному у В.Яковлева был еще и необыкновенный талант. Тому доказательство — тот факт, что его дипломная работа — декоративная скульптура для зимнего сада, женская фигура — до сих пор украшает Посольство России в Бельгии.

Еще один интересный факт. Молодой скульптор уже в студенческие годы участвовал в работе над созданием мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, где трудился под руководством легендарного Евгения Вучетича.

В строгановке ему также повезло с преподавателями. В.Яковлев учился у одного из лучших советских скульпторов-монументалистов Екатерины Белашовой. Так что образование получилось исключительное, а природная одаренность давала ему удивительную творческую свободу самовыражения. Таким В.Яковлев в статусе молодого специалиста вместе с супругой и прибыл в 1963 году в Севастополь, и сразу принялся за работу с идеей не только подчеркнуть стать и строгость военно-морского города, но и придать ему улыбчивость и душевность.

— Он хотел сделать город разным, задать ему другую интонацию, — рассказывает Л.Смирнова.

Впрочем, началось все, напротив, с самого серьезного, а именно с создания Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

Мемориал

То был один из самых первых полученных им от города заказов.

Это теперь Мемориал, выполненный в соавторстве с архитектором Израилем Фиалко, является одной из главных достопримечательностей города-героя.

Однако, по словам Л.Смирновой, если бы тогда, в 60-е годы, все решалось путем голосования членов городского худсовета, этого выразительнейшего произведения просто не было бы. К тому же как только работа была окончена, ее приняли далеко не все, иные окрестили «Фантомасом» и даже возмущались якобы эстетической несовместимостью с памятником Нахимову, конфиктностью соединения эпох.

— А между тем В.Яковлеву и И.Фиалко удалось сделать это монументальное произведение удивительно лаконичным, символическим, без подробностей и излишних деталей. И мне кажется, что далеко не всякий город может похвалиться таким произведением — цельным, органично соединяющимся с площадью Нахимова, — считает искусствовед.

Баглеевы штаны

На самом деле, любая работа скульптора-монументалиста возможна только в содружестве с архитекторами. Наглядное подтверждение тому — Триумфальная арка в честь 200-летия Севастополя на проспекте Генерала Мельника, созданная скульптором В.Яковлевым вместе с севастопольскими архитекторами Адольфом Шеффером и Алексеем Баглеем.

Арку установили в1983 году. По утверждению историка Владимира Шавшина, именно эту арку в свое время называли «Баглеевы штаны». В.Яковлев исполнил для нее скульптурные изображения наград города, которые теперь якобы по просьбе ветеранов раскрашены, что явно нарушает изначальную идею скульптора.

Увы, эта работа тоже в свое время была раскритикована. А зря! Торжественность сооружения настраивает на восприятие города.

Несбывшееся

Удивительно, но при всем сегодняшнем признании работ В.Яковлева при жизни многие из них не считались удачными. К таковым относили и декоративный рельеф на ресторане гостиницы «Крым», представляющий символическое переплетение чаек.

Когда гостиницу построили, скульптура сразу была воспринята как неуместная, тяжеловесная и непонятная. Но мало кому известно, что работу планировалось расположить не на ресторане, а на самом верху широкой вертикальной полосы основного здания гостиницы. Сплетение чаек должно было стать изящным украшением здания, словно дорогая брошь на платье красивой женщины.

Это интересное образное решение технически оказалось трудновыполнимым. Когда декоративную скульптуру начали крепить, строители неосторожно пробили стену одного из гостиничных номеров. От идеи установить украшение на отведенном ему месте поспешили отказаться. Ему нашли другое место, которое оказалось откровенно неудачным и разрушающим авторский замысел.

История флота и покорители космоса

Одна из официально признанных и оцененных работ В.Яковлева — барельеф, посвященный истории флота, на фасаде кинотеатра «Россия». Само здание построено в 1975 году, а барельеф появился там в 1985-м.

— Такие явные признания в его биографии тоже были, — улыбнулась Л.Смирнова, отметив, что это очень хорошая творческая работа, и отрадно, что сейчас она оживает.

Буквально через год в Гагаринском районе появился памятный знак, посвященный покорителям космоса, он тоже сразу понравился горожанам. Две легкие устремленные вверх вертикали с характерной для того времени динамикой и изображением лица Юрия Гагарина.

Эти работы до сих пор живы, при том, что множество яковлевских работ куда-то делись...

Он был добрым волшебником

Утраченные теперь для города произведения В.Яковлева искусствовед Л.Смирнова, как и многие севастопольцы, хорошо помнит.

«На улице Советской располагались художественные мастерские, и мы детьми по-партизански залезали и наблюдали, как создавались очаровательные скульптуры каких-то сказочных существ из металла или бетона — светлые и непременно улыбающиеся. Они все были разные, и рассматривать их было настоящим удовольствием. Я не знаю, сохранились ли они до сих пор. Мне также непонятно, почему теперь, как в случае со «Спрутом», город вынужден покупать работы, которые были созданы на городские деньги», — удивлена Л.Смирнова.

Она вспоминает и о том, как на Приморском бульваре вдруг появились парковые скульптуры в виде диковинных животных: чудо-собаки, симпатичные бычки, петух… Они стали началом целой серии стилизованных скульптур, сделанных также по заказу города.

— А помните авторские деревянные скворечники на Историческом бульваре, их было больше двух десятков. Но спустя какое-то время, вероятно, кому-то пришло в голову, что их нахождение в столь знаковом месте не солидно, и они исчезли. Думаю, сейчас их местонахождение — чьи-то частные дачи, — вздыхает искусствовед.

Вспомнила Л.Смирнова и о двух металлических толстяках, один из которых стоял на клумбе у кафе «Близнецы», а второй — на газоне у Дворца пионеров.

Практически все приезжие не могли пройти мимо и не сфотографироваться рядом, а севастопольские ребятишки, наблюдая это, не в силах были удержаться от ехидной ремарки: «Это мусорник!»

Потом были спрут и рыбки по евпаторийскому заказу, голубь у женской консультации на проспекте Генерала Острякова, петух в сквере Севастопольских курсантов, Нептун, ныне оказавшийся у ресторана SeaVas, — веселые, неожиданные и шкодные!

Четыре года В.Яковлев преподавал в Севастопольской художественной школе, и его ученики до сих пор вспоминают, как он подсказывал им образы, идеи, заряжал, вдохновлял...

В собственности музея

По словам Л.Смирновой, часть произведений В.Яковлева музею удалось сохранить. Что-то было приобретено при жизни скульптора, что-то — после его смерти.

Сегодня в музейных фондах хранятся произведения малой пластики — гипсовые модели скульптур рыбаков, полные легкой иронии сказочные воины в шлемах. А еще эскизы, рисунки, гравюры, составляющие подлинное художественное достояние города, которое надо постараться сохранить.