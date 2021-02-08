Севастополь — город приверженцев здорового образа жизни

По официальной статистике Росстата за 2020 год за состоянием своего здоровья тщательно следят более 26 процентов жителей Севастополя. Они едят много овощей и фруктов и активно занимаются интеллектуальными видами спорта.

Опубликованы статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам в Российской Федерации за 2020 год. «Севастопольскую газету» заинтересовали данные о состоянии здоровья населения страны.

Общее состояние своего здоровья участники опроса в разных регионах России оценили следующим образом. В Севастополе о своем здоровье «очень хорошо» говорят 4,9% опрошенных; «хорошо» — 43,4%; «удовлетворительно» — 42,0; «плохо» — 8,5; «очень плохо» — 1,1.

Для сравнения, в Москве себя считают очень здоровыми людьми 14% опрошенных, в Республике Крым — 9,7%, а в Чечне — 19,8%. Это самый высокий показатель в стране.

Один из лучших показателей у севастопольцев по потреблению овощей и фруктов. Ежедневное меню включает не менее 400 граммов овощей и фруктов у 43,5% мужчин и 38,5% женщин города-героя. Лучше показатель только у жителей Ингушетии — 56,4 и 47,8 процента. Даже крымчане едят фруктов и овощей намного меньше — 18% мужчин и 22% женщин. Примерно одинаково питаются москвичи и питерцы. В суточном рационе 400 граммов овощей и фруктов есть только у 10% жителей двух столиц.

Не курят 70,7% мужчин в Севастополе и 85,7% женщин. В Москве — 67,6/88,3, Санкт-Петербурге — 64/85, Республике Крым — 59,7/89,6. Практически не курят жители Чеченской республики — 92,8/99,6 и Республики Ингушетия — 91,3/100. Больше всего курильщиков в Еврейском автономном округе — 45,5% мужчин и 76,5% женщин и в Магаданской области — 58,6 и 75,5 процента соответственно.

По количеству населения с высокой приверженностью здоровому образу жизни результат Севастополя — один из лучших в стране: 26,8% мужчин и 26,3% женщин. Выше только в Республике Ингушетия — 37,2 и 36,7 процента. В Москве этот показатель составляет 4,2 и 5,6 процента для мужчин и женщин, в Санкт-Петербурге — 4,3% и 7,4%, в Республике Крым — 5,3 и 12,6 процента.

Хуже всего со здоровым образом жизни дела обстоят в Магаданской области — 0% у мужчин и 0,2% у женщин и в Республике Тыва — 0,2 и 0,3 процента.

Зато тувинцы поголовно охвачены диспансеризацией — 71,5% мужчин и 77,7% женщин прошли диспансеризацию за последние два года. Это лучший результат среди субъектов России. Если принять во внимание, что в 2020 году из-за коронавирусных ограничений диспансеризацию с марта не проводят, то результат просто фантастический.

Население, прошедшее диспансеризацию за последние два года (мужчины/женщины, в процентах): Москва — 36,6/48,8, Санкт -Петербург — 43/54,2, Республика Крым — 43/55,5, Севастополь — 51/58. Самые низкие показатели — в Республике Северная Осетия – Алания — 30,9/38,5 и в Ингушетии — 33,6/47.

Севастополь можно считать столицей интеллектуального спорта. Оказывается, более 20% мужчин и около 4% женщин здесь играют в шашки, шахматы, бридж, нарды или покер. Высокие показатели также в Чукотском автономном округе, хотя там отличились только мужчины: 32,82% мужчин и 0% женщин, и в Республике Калмыкия — 21,2% и 4,1%. В Москве это 18% мужчин и 5,2% женщин; в Санкт-Петербурге — 9,2% и 2,3%; в Республике Крым — 6,6% и 1,9% соответственно.