С пересчитанными недостроями приказано разобраться

О результатах инвентаризации недостроенных аварийных объектов по Севастополю отчиталось руководство ДИЗО. Выявлено в общей сложности 325 потенциально опасных объектов, которые условно разделили на три категории.

К первой отнесены 43 объекта, права собственности на которые принадлежат городу, ко второй — семь, находящихся в частной собственности, к третьей — 256 с признаками бесхозяйного имущества.

В состав последних входят 43 объекта незавершенного строительства, 132 — аварийных, 17 — руины бетонных конструкций с элементами благоустройства.

В ходе совещания в правительстве Севастополя было поручено срочно установить ограждения вокруг объектов, относящихся к госсобственности, а самих собственников привлечь к административной ответственности.

По бесхозным объектам, в случае отсутствия собственников, приказано поставить вопрос об их реализации, а при неудовлетворительном техническом состояния — сносе.

По бесхозяйным объектам, если не найдется собственник, оформлять в собственность города.

Навести порядка по гос­объектам приказано в течение месяца-двух. Полностью всю работу поручено провести в течение полугода, с перспективой передачи инициативы муниципалитетам. Правда, после передачи им соответствующих полномочий и обеспечения финансирования. После этого муниципалитетам будет поручено реализовать коммерческий потенциал тех объектов, которые некоторые из них имеют.

Напомним, что задача пересчитать недострои была поставлена в конце января, после трагической гибели подростка на одном из таких объектов в селе Орловка. На мальчика и его товарищей упала бетонная плита.