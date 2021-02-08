Ремонт улицы Галины Петровой затянется

Департамент транспорта Севастополя внес изменения в собственный приказ об ограничении движения на улице Галины Петровой из-за ремонтных работ, увеличив срок запрета на полтора месяца.

Теперь движение на улице запрещено до 7 мая 2021 года, тогда как ранее предполагалось, что капитальный ремонт завершат до 22 марта, но начнут с января. Из нового приказа следует, что расширился и фронт работ: ремонт проведут до ул.Декабристов (в первом приказе это была ул.Краснодарская), и на участке ул.Кочиева.

Ограничения вводятся на участках:

— по ул.Галины Петровой, на участке от ул.Пугачева до ул.Декабристов;

— по ул.Жени Дерюгиной, на участке от ул.Галины Петровой до улицы Кочиева;

— по ул.Кочиева, на участке от ул.Жени Дерюгиной до ул.Черцова.

Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и местных жителей.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.