Ремонт улицы Галины Петровой затянется
Департамент транспорта Севастополя внес изменения в собственный приказ об ограничении движения на улице Галины Петровой из-за ремонтных работ, увеличив срок запрета на полтора месяца.
Теперь движение на улице запрещено до 7 мая 2021 года, тогда как ранее предполагалось, что капитальный ремонт завершат до 22 марта, но начнут с января. Из нового приказа следует, что расширился и фронт работ: ремонт проведут до ул.Декабристов (в первом приказе это была ул.Краснодарская), и на участке ул.Кочиева.
Ограничения вводятся на участках:
— по ул.Галины Петровой, на участке от ул.Пугачева до ул.Декабристов;
— по ул.Жени Дерюгиной, на участке от ул.Галины Петровой до улицы Кочиева;
— по ул.Кочиева, на участке от ул.Жени Дерюгиной до ул.Черцова.
Запрет на проезд не коснется транспорта спецслужб и местных жителей.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута.