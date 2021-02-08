Разрабатывают генеральную схему берегозащиты Северной стороны

В 2020 году Севприроднадзор проводил работы по научному обоснованию концепции Генеральной схемы берегозащиты и природопользования в прибрежной зоне Севастополя в пределах от мыса Коса Северная до мыса Тюбек с учетом широкого развития там оползневых процессов.

Результатом проведенных работ является Программа производства комплекса изысканий по оценке оползневой ситуации в прибрежной зоне Севастополя в этом районе, которая предполагает выполнение исследований топографии, геоморфологии, гидрологии и картирование опасных геологических процессов с их описанием, а также сопоставление данных дистанционного метода прогнозного определения зеркала скольжения с геофизическими, геологическими и гидрогеологическими методами исследований.

Мероприятия программы планируется выполнить в 2021 году.

На основании выполненных работ будет разработана, обоснована и верифицирована концепция Генеральной схемы берегозащиты и природопользования в прибрежной зоне Севастополя в пределах от мыса Коса Северная до мыса Тюбек (северная граница Севастополя, район мыса Лукулл).