Приглашают на урок мужества

14 февраля в парке «Патриот» ЮВО Минобороны России состоится урок мужества под открытым небом «Афганистан. Мы уходим».

Мероприятие посвящено 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти россиян, выполнявших долг за пределами Отечества. По сути, это будет реконструкция боя с привлечением малой авиации и военной техники Черноморского флота, объяснили в пресс-службе парка.

Начало мероприятий в 12.00, вход со стороны ул.Отрадной.

Торжественная часть — приветствия от организаторов — займет около часа, бой — показательные выступления спортивных и военно-патриотических клубов — начнут в 13.00. После окончания у всех посетителей будет возможность познакомиться с образцами военной техники и авиации, представленной на территории кластера.

Также 14 февраля, во Всемирный день книгодарения, будет работать пункт по сбору книг для севастопольских библиотек.