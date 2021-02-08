Подсчитали количество избирателей

Севастопольская городская избирательная комиссия установила численность избирателей, зарегистрированных на территории города по состоянию на 1 января 2021 года.

Всего на эту дату насчитывается 324596 избирателей. Прирост по сравнению с прошлым годом (317865) составил 2,1%.

Лидером по числу избирателей является Гагаринский район с числом избирателей 109007. Меньше всего избирателей зарегистрировано в Балаклавском районе — 42845 человек, но там и населения меньше всего. В Ленинском районе проживает 85217 горожан, обладающих активным избирательным правом, в Нахимовском — 87527.

По данным Крымстата, на 1 января 2021 года в Севастополе проживает 513149 человек, следовательно, избирателей — 63%.