По ОРВИ закрыты на карантин 6 классов в 4 школах

Столько классов, по данным Роспотребнадзора, на 8 февраля закрыты на карантин в севастопольских школах.

Классы закрываются при уровне заболеваемости ОРВИ не менее 20% учеников, сообщил главный санитарный врач города Роман Проскурнин.

Он также отметил снижение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в Севастополе на 12%.

— Заболеванемость среди взрослых уменьшилась на 50%, что позволит большему количеству людей пройти вакцинацию против ковида, — отметил Р.Проскурнин.

По его словам, по причине несоблюдения санитарно-эпидемических норм за последнюю неделю составлено шесть протоколов, из которых два касаются государственных учреждений (поликлиника Первой горбольницы и департамент соцзащиты), остальные — частных.

В последних, например, причиной нарушения считается нарушение регламента использования одноразовых масок и невыполнение в полном объеме дезинфекционного режима.