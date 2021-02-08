Остановку на улице Новикова перенесли

В Балаклаве остановку, которая располагалась на ул.Новикова у дома №41, перенесли к дому №33. Но жители удобства от этого пока не почувствовали.

О нововведении сообщил департамент транспорта: «Работы выполнены в целях повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований норм и стандартов». Благие намерения транспортников сводит на нет дополнение: «Установка автопавильона запланирована в текущем году».

На самом деле старая остановка была очень неудобной. Перекресток на пл.40-летия Октября весьма оживленный: и рынок, и железнодорожный переезд. Дорога шириной лишь в две полосы, из-за отсутствия «кармана» за автобусами образовывались пробки.

Но новая остановка, перенесенная на 150 метров через железнодорожный переезд, оказалась такой же неудобной: две полосы, а заездного кармана нет, нет навеса от дождя, нет скамейки для ожидания автобуса.

«На старой остановке у дома №41 нет никакого объявления о переносе остановки. Бабушки и дедушки часами ругаются на проезжающие мимо автобусы. От старой остановки до новой нужно дважды перейти проезжую часть, на которой нет пешеходных переходов, — пишет в Фейсбуке житель Балаклавы Владимир Илларионов. — Всем хороша остановка, осталось только немного доработать ее. Вспоминается анекдот про спортсменов-прыгунов, которым в бассейн воду обещают налить после того, как они научатся прыгать».