На опреснитель в Ялте потребуется 3,3 млрд рублей

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения водоснабжения населения, оценили в 3,3 млрд рублей.

«В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2021–2023 годы», — говорится в ответе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма на запрос ТАСС.

Для восполнения дефицита питьевой воды на территории городского округа Ялта прорабатывается вопрос строительства сооружений по опреснению морской воды производительностью 20 тысяч кубических метров в сутки.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.