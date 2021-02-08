Гидрофизу присвоили первую категорию

Столь высокий уровень институт получил по результатам оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, которые министерская комиссия провела в 2020 году.

Претендентов на первую категорию среди проверяемых организаций было около 60, только восемь из них министерство признало лучшими.

В Крыму на сегодняшний день первую категорию имеют всего три научные организации — Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей им.Ковалевского» (получил 1-ю категорию вместе с МГИ) и Никитский ботанический сад.